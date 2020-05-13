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2020-05-13T14:11
https://ria.ru/20200513/1571378960.html
Мурашко отметил улучшение обеспечения медиков средствами защиты
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РИА Новости

Мурашко отметил улучшение обеспечения медиков средствами защиты

14:11 13.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты в России значительно улучшилась, но еще случаются перебои, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня ситуация значительно лучше, но мы видим, что еще определенные проблемы, уже не в красных зонах, но в амбулаторно-поликлиническом звене и еще в ряде мест случаются перебои", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Он отметил, что мониторинг и планирование - важный элемент для профилактики дефицита средств индивидуальной защиты.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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