Мурашко отметил улучшение обеспечения медиков средствами защиты

"Сегодня ситуация значительно лучше, но мы видим, что еще определенные проблемы, уже не в красных зонах, но в амбулаторно-поликлиническом звене и еще в ряде мест случаются перебои", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.