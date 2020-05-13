Мурашко отметил улучшение обеспечения медиков средствами защиты

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты в России значительно улучшилась, но еще случаются перебои, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня ситуация значительно лучше, но мы видим, что еще определенные проблемы, уже не в красных зонах, но в амбулаторно-поликлиническом звене и еще в ряде мест случаются перебои", - сказал Мурашко в ходе выступления в Госдуме в рамках правительственного часа.
Он отметил, что мониторинг и планирование - важный элемент для профилактики дефицита средств индивидуальной защиты.
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