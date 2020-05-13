Жителя КБР будут судить за убийство сотрудницы УФСИН

НАЛЬЧИК, 13 мая – РИА Новости. Прокуратура Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Нальчика, которого обвиняют в разбойном нападении и убийстве сотрудницы республиканского УФСИН, сообщает надзорное ведомство региона.
Ранее сообщалось, что в июне 2019 года в Нальчике нашли тело 45-летней сотрудницы УФСИН по КБР с многочисленными телесными повреждениями в области головы. Следствие установило, что женщина намеревалась продать свой автомобиль и для этого встретилась с потенциальным покупателем – 24-летним жителем Нальчика. Она дала ему возможность сесть за руль и проверить машину, а сама пересела на пассажирское сиденье.
Как считают следователи, отогнав машину в безлюдное место, мужчина предложил хозяйке автомобиля вместо денег взять расписку на несколько месяцев. Получив отказ, он нанес женщине несколько ударов по голове, вытолкнул из машины, повалил на землю и продолжил избивать. От полученных травм она скончалась.
"Мужчине предъявлено обвинение по статьям "Разбой" и "Убийство, сопряженное с разбоем" УК РФ, санкции которых предусматривают вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.
В прокуратуре уточнили, что уголовное дело передано для рассмотрения по существу в Верховный суд Кабардино-Балкарии.