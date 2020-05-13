Жителя КБР будут судить за убийство сотрудницы УФСИН

Ранее сообщалось, что в июне 2019 года в Нальчике нашли тело 45-летней сотрудницы УФСИН по КБР с многочисленными телесными повреждениями в области головы. Следствие установило, что женщина намеревалась продать свой автомобиль и для этого встретилась с потенциальным покупателем – 24-летним жителем Нальчика. Она дала ему возможность сесть за руль и проверить машину, а сама пересела на пассажирское сиденье.