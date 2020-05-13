В РЭЦ назвали перспективные отрасли для экспорта

"Машиностроение и химическая промышленность показывают рост интереса со стороны импортеров. В условиях эпидемиологической ситуации вновь появился дополнительный спрос на полимерную упаковку, несмотря на существовавший до эпидемии тренд на ее замену экологической. Кроме того, растет спрос на защитную одежду из полимеров и резины, а также на моющие средства и поверхностно-активные вещества", - отмечается в сообщении.