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2020-05-13T13:57
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В РЭЦ назвали перспективные отрасли для экспорта
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РИА Новости

В РЭЦ назвали перспективные отрасли для экспорта

13:57 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛесовоз везет древесину в Красноярском крае
Лесовоз везет древесину в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Лесовоз везет древесину в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Эксперты Российского экспортного центра (РЭЦ) провели анализ изменений международного спроса в связи с последствиями коронавируса в целях выявления потенциальных ниш для наращивания российского экспорта, говорится в релизе центра.
"Машиностроение и химическая промышленность показывают рост интереса со стороны импортеров. В условиях эпидемиологической ситуации вновь появился дополнительный спрос на полимерную упаковку, несмотря на существовавший до эпидемии тренд на ее замену экологической. Кроме того, растет спрос на защитную одежду из полимеров и резины, а также на моющие средства и поверхностно-активные вещества", - отмечается в сообщении.
Ещё одним перспективным направлением для экспорта, по мнению аналитиков РЭЦ, стала сфера металлургии и лесопромышленный комплекс. Отмечается скачок спроса на золото со стороны стран-держателей американских долговых бумаг. Также в условиях распространения доставки продуктов, медизделий и необходимости утилизации медицинских отходов, на сегодняшний день отмечается повышенный спрос на упаковочную бумагу, тару и упаковку из картона.
По данным центра, повышение спроса коснётся, в том числе, фармацевтической, парфюмерной и косметической сфер, АПК. На сегодняшний день растёт спрос на всю линейку продовольствия, на этиловый спирт. Эксперты РЭЦ отмечают высокий интерес Китая к импорту мясных продуктов из РФ.
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Эксперты отмечают огромный потенциал и у сферы легкой промышленности - в производстве медицинских масок, халатов и бахил. Несмотря на то что данная продукция на сегодняшний день запрещена к вывозу из России, многие российские предприятия уже переориентировали свое производство и в перспективе могут стать успешными экспортерами.
"Шок от коронавируса ощутили все, особенно система международной торговли. Аналитики РЭЦ на протяжении всех этих месяцев внимательно мониторили ситуацию на мировых рынках, стремясь выявить новые потенциальные рынки. Мы проводили работу с экспортерами буквально в ручном режиме. В результате нам удалось обеспечить географическую переориентацию ряда экспортных поставок и занять новые освободившиеся рынки сбыта. Главное сейчас не потерять драгоценное время, поскольку по мере выхода из карантина зарубежные страны начнут наращивать деловую и торговую активность", - приводятся в релизе слова гендиректора РЭЦ Вероники Никишиной.
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Вероника НикишинаРоссийский экспортный центрКитайЭкономика
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