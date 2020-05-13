Руденя: Верхневолжье активно включилось в работу по развитию экономики

ТВЕРЬ, 13 мая - РИА Новости. Тверская область активно включилась в работу по развитию экономической деятельности, которая замедлилась из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор области . Тверская область активно включилась в работу по развитию экономической деятельности, которая замедлилась из-за пандемии коронавируса, заявил губернатор области Игорь Руденя

В среду глава региона посетил площадки строительства крупного логистического комплекса АО "ТК "Альфа" и предприятия "Пластик-Строймаркет" в Калининском районе.

"Мы активно включились в работу по развитию экономической деятельности, которую поручил начать как можно быстрее президент России. Мы обеспечили доступ площадки к коммуникациям: это электроэнергия, водоснабжение, водоотведение, идёт обустройство дорог", — сказал журналистам глава региона.

По информации пресс-службы областного правительства, по итогам реализации двух инвестпроектов всего планируется задействовать порядка 1,7 миллиарда рублей инвестиций. К первому кварталу 2021 года будут созданы около 700 рабочих мест для жителей региона.

По мнению губернатора, в настоящий момент сохранение существующих и открытие новых рабочих мест – одна из приоритетных задач.

Глава региона обратил внимание на "образовательную" составляющую новых инвестпроектов. На промышленных площадках студенты средних профессиональных образовательных учреждений смогут обучаться и проходить практику на современном высокотехнологичном оборудовании.

Общая площадь логистического комплекса составит 25 тысяч квадратных метров, из которых 20 тысяч квадратных метров – склад для хранения запчастей для автомобилей марки "LADA", 5 тысяч квадратных метров – для автомобилей других марок.

Объем инвестиций составляет 1,2 миллиарда рублей. Срок реализации проекта – 2020-2021 годы. До 2025 года там предполагается создать 169 новых рабочих мест.

На площадке уже проведены земляные работы, залит фундамент, установлены 111 колонн, начат монтаж межколонных связей. На 60% смонтированы внутренние сети. В том числе, в работах задействованы тверские компании. Построена временная подъездная дорога. Постоянный подъезд к новому логистическому комплексу будет создан в рамках областной программы дорожных работ на автодорогах регионального и межмуниципального значения на 2020-2022 годы. Это позволит также улучшить транспортное сообщение ближайших населенных пунктов.

На площадке "Пластик-Строймаркет" в настоящее время завершается строительство производственно-логистического комплекса. На его территории планируется создать инновационно-промышленный парк Тверской области "Российские композитные технологии". Он объединит международный учебно-производственный сырьевой химический кластер, центр разработок и серийного производства, центр проектирования и строительного инжиниринга, пожарную лабораторию, производственно-логистический комплекс. Ожидается, что резидентами парка станут более 30 компаний.