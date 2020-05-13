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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:44
https://ria.ru/20200513/1571377009.html
В Латвии за сутки выявили одного пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571117343_0:374:2001:1499_1036x0_80_0_0_7be0b746ab78d7a41ebcdce2d2839487.jpg
РИА Новости

В Латвии за сутки выявили одного пациента с коронавирусом

13:44 13.05.2020
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© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.comРига
Рига
© Depositphotos / ingus.kruklitis.gmail.com
Рига. Архивное фото
РИГА, 13 мая – РИА Новости. Только у одного человека подтвердили инфицирование COVID-19 в Латвии за последние сутки, сообщил РИА Новости представитель центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Из-за пандемии COVID-19 в Латвии с 17 марта действует режим ЧС. В республике запрещено собираться больше, чем двум людям. Закрыты вузы и школы. Остановлен весь международный пассажирский транспорт.
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"В течении суток в Латвии было проведено 2199 тестов на COVID-19. Заболевание выявлено у одного человека", - заявил собеседник агентства. Всего инфекция за время пандемии в Латвии была выявлена у 951 человека.
За сутки в республике от COVID-19 умер один человек. Всего за время пандемии в республике скончались 19 человек.
В стационарах лечение проходит 31 человек с коронавирусной инфекцией, у 29 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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