В Латвии за сутки выявили одного пациента с коронавирусом

РИГА, 13 мая – РИА Новости. Только у одного человека подтвердили инфицирование COVID-19 в Только у одного человека подтвердили инфицирование COVID-19 в Латвии за последние сутки, сообщил РИА Новости представитель центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Из-за пандемии COVID-19 в Латвии с 17 марта действует режим ЧС. В республике запрещено собираться больше, чем двум людям. Закрыты вузы и школы. Остановлен весь международный пассажирский транспорт.

"В течении суток в Латвии было проведено 2199 тестов на COVID-19. Заболевание выявлено у одного человека", - заявил собеседник агентства. Всего инфекция за время пандемии в Латвии была выявлена у 951 человека.

За сутки в республике от COVID-19 умер один человек. Всего за время пандемии в республике скончались 19 человек.

В стационарах лечение проходит 31 человек с коронавирусной инфекцией, у 29 заболевание средней тяжести, два человека находятся в тяжелом состоянии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.