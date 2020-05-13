Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам

ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделят из регионального резервного фонда дополнительные средства на предоставление субсидий бизнесу, дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов для проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Порядка ста десяти миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Оренбуржья, в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции. Ещё 250 миллионов рублей будут выделены на дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов в связи с проведением мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса" , - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что областное министерство промышленности и энергетики получит 50 миллионов рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение развития системы займов субъектам деятельности в сфере промышленности. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта выделены 60 миллионов рублей на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на транспортное обслуживание населения воздушным транспортом.
Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей получит 150 миллионов рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям: на развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства и финансовое обеспечение развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.