Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам

"Порядка ста десяти миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Оренбуржья, в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции. Ещё 250 миллионов рублей будут выделены на дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов в связи с проведением мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса" , - говорится в сообщении.