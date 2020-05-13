Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область
Оренбургская область
2020-05-13T13:43
https://ria.ru/20200513/1571376940.html
Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/2/6/1564343016_0:194:3072:1922_1036x0_80_0_0_87bd33cdd383b4e677ae32b85fa07e44.jpg
РИА Новости

Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам

13:43 13.05.2020
26
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВиды Оренбурга
Виды Оренбурга
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ОРЕНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделят из регионального резервного фонда дополнительные средства на предоставление субсидий бизнесу, дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов для проведения мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Порядка ста десяти миллионов рублей будут направлены на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение затрат по оплате труда работников, трудоустроенных при содействии органов службы занятости населения Оренбуржья, в условиях ситуации распространения коронавирусной инфекции. Ещё 250 миллионов рублей будут выделены на дотации бюджетам городских округов и муниципальных районов в связи с проведением мероприятий по профилактике и устранению последствий распространения коронавируса" , - говорится в сообщении.
Пресс-служба отмечает, что  областное министерство промышленности и энергетики получит 50 миллионов рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям на финансовое обеспечение развития системы займов субъектам деятельности в сфере промышленности. Министерству строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта выделены 60  миллионов рублей на предоставление субсидий организациям воздушного транспорта на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на транспортное обслуживание населения воздушным транспортом.
Министерство экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей получит 150 миллионов рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям: на развитие системы гарантийного обеспечения обязательств субъектов малого и среднего предпринимательства и финансовое обеспечение развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства.
Уборка урожая
Вчера, 14:30Оренбургская область
Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев
000000
Обсудить 0
Оренбургская областьЭкономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
Города России. Оренбург
Более 12 тысяч предпринимателей в Оренбуржье имеют право на господдержку
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь
Вид на центральную часть города Архангельска
Случаи объединения российских регионов
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
Виды Тамбова
Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр
Уборка урожая
Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев
Банкомат
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Порядка 90 жителей оренбургских сел улучшат жилищные условия
Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетесов
Спикер Воронежской облдумы перечислил зарплату медикам
Инспектор дорожно-патрульной службы
Свыше 3,9 тыс протоколов за нарушение самоизоляции выписано в Подмосковье
Подольск
Строительство поликлиники в Подольске завершат до конца мая
Дом правительства Московской области
Более 100 тысяч компаний Подмосковья могут получить субсидию на зарплату
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа
Новикомбанк
Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:52Саратовский вице-губернатор раскритиковал работу автобусов
21:50Нетяньяху сформировал правительство Израиля
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников умерли от коронавируса
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
Лента новостейМолния