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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:42
https://ria.ru/20200513/1571376793.html
В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569403771_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_75bfcc6ed7732845c1694647e392f3c4.jpg
РИА Новости

В Румынии число заразившихся коронавирусом превысило 16 тысяч

13:42 13.05.2020
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© AP Photo / Vadim GhirdaМуниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
© AP Photo / Vadim Ghirda
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния. Архивное фото
КИШИНЕВ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Румынии за сутки выросло на 224, до 16002, всего с начала пандемии умерли 1016 человек, сообщил телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с коронавирусом при румынском кабмине.
Ранее власти страны сообщали о 15778 случаях заражения, 991 из которых стали летальными.
"На сегодня в Румынии подтверждены 16002 случая заражения коронавирусом. Всего в Румынии умерли 1016 человек, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении телеканала.
При этом власти отмечают, что 7961 пациент вылечился и был выписан из больниц.
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Скорость распространения нового коронавируса
Президент Румынии Клаус Йоханнис 16 марта объявил о введении режима ЧС из-за коронавируса. Ранее власти страны приняли решение отменить авиасообщение с Италией, а также с Испанией. В Румынии отменили занятия в детских садах и школах, запрещены массовые мероприятия, закрыты торговые центры и точки общепита, в стране введен комендантский час. Лицам старше 65 лет запрещено выходить из дома без особой необходимости. В уезде Сучава введен карантин.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыКлаус ЙоханнисЗдоровье - ОбществоВОЗРумынияИталияИспанияВ мире
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