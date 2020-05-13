В Подмосковье число умерших с COVID-19 выросло до 226

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Число скончавшихся от COVID-19 в Подмосковье выросло на 7, до 226, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось о 219 скончавшихся с коронавирусом пациентах.
"Всего на данный момент в Московской области зафиксировано 23 662 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончалось 226 человек. Выздоровели и выписались 1745 человек", - говорится в сообщении.
Прирост заболевших COVID-19 в регионе за сутки – 962.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф