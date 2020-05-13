Последний звонок для волгоградских школьников пройдет в онлайн-режиме

ВОЛГОГРАД, 13 мая – РИА Новости. Последний звонок из-за ограничительных мероприятий, действующих в регионе из-за коронавируса, для школьников Волгоградской области пройдет в режиме онлайн, сообщила на пресс-конференции председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина.
По ее словам, ученики 1-8 классов Волгоградской области завершат учебный год 22 мая, а старшеклассники будут учиться до 29 мая.
"Провести последние звонки традиционно не получится… Мы полагаем, что звонки пройдут в онлайн-режиме внутри каждой школы", - сказала Савина.
Она отметила, что также будет проведена одна большая акция, которая объединит все 726 школ региона, ее формат еще разрабатывается.
Режим самоизоляции в Волгоградской области действует до 31 мая.