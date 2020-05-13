Последний звонок для волгоградских школьников пройдет в онлайн-режиме

По ее словам, ученики 1-8 классов Волгоградской области завершат учебный год 22 мая, а старшеклассники будут учиться до 29 мая.

"Провести последние звонки традиционно не получится… Мы полагаем, что звонки пройдут в онлайн-режиме внутри каждой школы", - сказала Савина.

Она отметила, что также будет проведена одна большая акция, которая объединит все 726 школ региона, ее формат еще разрабатывается.