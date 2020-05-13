Германия смягчит режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией

"Практически контроль с 16 мая будет смягчен на всех участках на границе с Францией, Швейцарией и Австрией. Будут открыты все пограничные пункты, в последние недели число открытых пунктов было сокращено, чтобы обеспечить контроль... Мы будем проводить не систематический, а выборочный контроль. Это важно, нынешняя ситуация с пандемией позволяет нам делать выборочные проверки", - сказал Зеехофер.