Германия смягчит режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией

БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Смягчение пограничного режима на границе Германии с Австрией, Швейцарией и Францией начнется с 16 мая, контроль станет выборочным, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Практически контроль с 16 мая будет смягчен на всех участках на границе с Францией, Швейцарией и Австрией. Будут открыты все пограничные пункты, в последние недели число открытых пунктов было сокращено, чтобы обеспечить контроль... Мы будем проводить не систематический, а выборочный контроль. Это важно, нынешняя ситуация с пандемией позволяет нам делать выборочные проверки", - сказал Зеехофер.
Он добавил, что, кроме того, все упомянутые страны также намерены обсудить на уровне статс-секретарей МВД возможность расширения списка лиц, которым будет позволено пересекать границу. Зеехофер напомнил, что ранее речь шла только о коммерческих грузах, сотрудниках иностранных предприятий и чрезвычайных ситуациях.
Зеехофер также указал на то, что, в связи с благополучным развитием ситуации в сфере здравоохранения, принято решение не продлевать пограничный режим на границе с Люксембургом и Данией. Постановление о введении контроля на границах с этими странами истекает 15 мая, оно не будет пролонгировано, сказал министр.
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