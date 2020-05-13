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2020-05-13T13:42
https://ria.ru/20200513/1571376575.html
Германия смягчит режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией
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РИА Новости

Германия смягчит режим на границе с Австрией, Швейцарией и Францией

13:39 13.05.2020 (обновлено: 13:42 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкХорст Зеехофер
Хорст Зеехофер
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Хорст Зеехофер. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 мая - РИА Новости. Смягчение пограничного режима на границе Германии с Австрией, Швейцарией и Францией начнется с 16 мая, контроль станет выборочным, заявил на брифинге в Берлине глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.
"Практически контроль с 16 мая будет смягчен на всех участках на границе с Францией, Швейцарией и Австрией. Будут открыты все пограничные пункты, в последние недели число открытых пунктов было сокращено, чтобы обеспечить контроль... Мы будем проводить не систематический, а выборочный контроль. Это важно, нынешняя ситуация с пандемией позволяет нам делать выборочные проверки", - сказал Зеехофер.
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Он добавил, что, кроме того, все упомянутые страны также намерены обсудить на уровне статс-секретарей МВД возможность расширения списка лиц, которым будет позволено пересекать границу. Зеехофер напомнил, что ранее речь шла только о коммерческих грузах, сотрудниках иностранных предприятий и чрезвычайных ситуациях.
Зеехофер также указал на то, что, в связи с благополучным развитием ситуации в сфере здравоохранения, принято решение не продлевать пограничный режим на границе с Люксембургом и Данией. Постановление о введении контроля на границах с этими странами истекает 15 мая, оно не будет пролонгировано, сказал министр.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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