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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:37
https://ria.ru/20200513/1571376459.html
В ПМР зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571344303_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_4bb4aadd7ea468025a1e9270ed670ade.jpg
РИА Новости

В ПМР зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

13:37 13.05.2020
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© РИА Новости / Татьяна Макеева / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Татьяна Макеева
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Медицинские работники. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Вспышка коронавируса зафиксирована в бендерском психоневрологическом доме-интернате в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, число выявленных случаев заболевания – 72, сообщил в среду оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения COVID-19.
"В понедельник стало известно о 25 инфицированных, во вторник вечером еще о 26 положительных тестах. Утром в среду пришли результаты по 21 факту заболевания коронавирусом. Сегодня на исследование будет направлено еще 150 проб, отобранных у персонала и опекаемых лиц интерната", - говорится в сообщении.
Глава ПМР Вадим Красносельский назначил служебную проверку в отношении должностных лиц министерства по социальной защите и труду ПМР по факту массового заражения COVID-19 в учреждении закрытого типа.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 689 приднестровцев, 27 человек скончались, 274 пациента выздоровели.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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