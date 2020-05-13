В ПМР зафиксировали вспышку COVID-19 в психоневрологическом интернате

"В понедельник стало известно о 25 инфицированных, во вторник вечером еще о 26 положительных тестах. Утром в среду пришли результаты по 21 факту заболевания коронавирусом. Сегодня на исследование будет направлено еще 150 проб, отобранных у персонала и опекаемых лиц интерната", - говорится в сообщении.