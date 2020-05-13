Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. РФ не испытывает радости, что выполнение договоренностей США и талибов буксует, и готова помочь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали достижение договоренностей (США и радикального движения "Талибан"), о которой было объявлено, хотя и предупреждали, что важно более активно вовлекать соседей, чтобы они также свои интересы могли обеспечивать. Мы не испытываем радости от того, что сейчас достигнутые договоренности между США и талибами пробуксовывают. Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин", - заявил Лавров в ходе своего онлайн-брифинга.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.