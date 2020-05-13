Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами

"Мы приветствовали достижение договоренностей (США и радикального движения "Талибан"), о которой было объявлено, хотя и предупреждали, что важно более активно вовлекать соседей, чтобы они также свои интересы могли обеспечивать. Мы не испытываем радости от того, что сейчас достигнутые договоренности между США и талибами пробуксовывают. Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин", - заявил Лавров в ходе своего онлайн-брифинга.