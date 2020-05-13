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2020-05-13T13:35
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Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами
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РИА Новости

Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами

13:35 13.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. РФ не испытывает радости, что выполнение договоренностей США и талибов буксует, и готова помочь, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы приветствовали достижение договоренностей (США и радикального движения "Талибан"), о которой было объявлено, хотя и предупреждали, что важно более активно вовлекать соседей, чтобы они также свои интересы могли обеспечивать. Мы не испытываем радости от того, что сейчас достигнутые договоренности между США и талибами пробуксовывают. Мы видим причины, по которым это происходит, готовы способствовать преодолению этих причин", - заявил Лавров в ходе своего онлайн-брифинга.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
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Сергей ЛавровАфганистанТалибанСШАВ мире
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