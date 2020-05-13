Случаи объединения российских регионов

Объединение российских регионов и образование нового субъекта РФ может быть осуществлено в результате слияния двух и более граничащих между собой субъектов Российской Федерации

Образование нового субъекта регулируется Конституцией РФ, Федеральным конституционным законом "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" (2001).

В соответствии с Федеральным конституционным законом, инициатива объединения принадлежит субъектам РФ, на территориях которых будет образован новый субъект РФ.

Совместное предложение законодательных (представительных) органов государственной власти и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) об образовании нового субъекта направляется президенту РФ. Предложение должно быть обосновано и содержать наименование, статус и границы нового субъекта, а также прогноз социально-экономических последствий, связанных с объединением.

Президент уведомляет о полученном предложении Совет Федерации и Государственную Думу.

В случае поддержки президентом инициативы вопрос об образовании нового субъекта выносится на референдумы субъектов РФ, которые решили объединиться.

Если в одном или нескольких (но не более чем в половине) заинтересованных субъектов референдумы будут признаны несостоявшимися или результаты референдумов будут признаны недействительными, в этих субъектах может быть проведено повторное голосование при условии, что на референдуме другого субъекта вопрос об объединении получил одобрение. Повторное голосование проводится не позднее чем через 45 дней со дня вступления в силу решения избирательной комиссии субъекта о признании референдума несостоявшимся или о признании его результатов недействительными.

Если вопрос об образовании нового субъекта не получил одобрения на референдуме хотя бы одного из заинтересованных субъектов, инициатива объединения может быть вновь выдвинута не ранее чем через год.

Если закон об объединении одобряется избирателями , президент вносит его в Госдуму как конституционный закон об образовании нового региона.

Согласно Конституции РФ, федеральный конституционный закон считается принятым, если он одобрен большинством не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации и не менее двух третей голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. Принятый федеральный конституционный закон в течение 14 дней подлежит подписанию президентом РФ и обнародованию.

Объединение менее развитых регионов с более развитыми позволяет нивелировать уровень экономического развития регионов и обеспечивать относительно равные условия жизни всем гражданам, независимо от территории проживания. Уменьшение числа субъектов Федерации – благоприятный фактор не только для укрепления управляемости страны и связи центра и периферии, но и для общего экономического развития.

С 2003 по 2008 год в результате объединения экономически взаимосвязанных регионов прекратили существование шесть автономных округов.

1 декабря 2005 года в соответствии с федеральным конституционным законом от 25 марта 2004 года "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа" был создан Пермский край . Референдум по объединению двух самостоятельных субъектов федерации состоялся 7 декабря 2003 года. В ходе него в Пермской области за слияние проголосовали 83,77% избирателей , в Коми-Пермяцком округе – 89,77%.

1 июля 2007 года на основании федерального конституционного закона от 12 июля 2006 года "Об образовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Камчатской области и Корякского автономного округа" был создан Камчатский край. Референдум по объединению двух самостоятельных субъектов федерации состоялся 23 октября 2005 года . В Камчатской области за объединение регионов проголосовали 84,99% принявших участие избирателей, в Корякском округе – 89,04%