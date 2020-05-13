Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам

"Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по организации выплат медикам. В вопросе выполнения решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов. Знаю, что вы этим вопросом занимаетесь, пожалуйста, с контроля не снимайте, потому что ситуация далеко не везде одинаковая", - обратился Мишустин к министру здравоохранения.