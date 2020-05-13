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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T13:14
https://ria.ru/20200513/1571374497.html
Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571157656_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_d879330a77b099de40cafd6eddd0ffa7.jpg
РИА Новости

Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам

13:14 13.05.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе.
Премьер в среду провел по видеосвязи совещание о социально-экономической ситуации в стране. С докладом об организации стимулирующих выплатах медработникам в ходе встречи выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по организации выплат медикам. В вопросе выполнения решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов. Знаю, что вы этим вопросом занимаетесь, пожалуйста, с контроля не снимайте, потому что ситуация далеко не везде одинаковая", - обратился Мишустин к министру здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в совещании президента РФ Владимира Путин в режиме видеоконференции
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоМихаил МишустинМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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