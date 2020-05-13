Мишустин рассчитывает на активизацию работы по выплатам медикам

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что Минздрав активизирует работу по выплатам медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, а руководители регионов страны также проявят большую активность в этом вопросе.
Премьер в среду провел по видеосвязи совещание о социально-экономической ситуации в стране. С докладом об организации стимулирующих выплатах медработникам в ходе встречи выступил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Я здесь рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по организации выплат медикам. В вопросе выполнения решения о поддержке врачей нужна большая активность руководства регионов. Знаю, что вы этим вопросом занимаетесь, пожалуйста, с контроля не снимайте, потому что ситуация далеко не везде одинаковая", - обратился Мишустин к министру здравоохранения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.