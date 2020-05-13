В Свердловской области рассказали о состоянии пациентов с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Тринадцать больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Врачи оценивают состояние 13 госпитализированных с коронавирусом как тяжелое, 68 – средней степени тяжести, остальных – удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Всего в регионе подтверждено 2298 случаев новой коронавирусной инфекции, вылечились 534 заболевших.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.