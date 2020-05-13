Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 700 предприятий Московской области из пострадавших от пандемии нового коронавируса отраслей экономики смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплат на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат. К их числу относятся парикмахерские, дома быта, общепит, сферы туризма, допобразования и перевозок. Кроме того, кредит на год могут взять компании с государственным участием и некоммерческие организации. Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что общее количество заявок в банки на получение такого креита составило 1,7 тысячи, в ближайшие дни они будут рассмотрены. Беспроцентный кредит выдается на один год. Ставка 0% действует первые шесть месяцев, в оставшиеся полгода ставка составляет 4%.