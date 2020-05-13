Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит

"Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат. К их числу относятся парикмахерские, дома быта, общепит, сферы туризма, допобразования и перевозок. Кроме того, кредит на год могут взять компании с государственным участием и некоммерческие организации. Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.