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Новости Подмосковья
2020-05-13T13:01
https://ria.ru/20200513/1571373787.html
Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит

13:01 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Свыше 700 предприятий Московской области из пострадавших от пандемии нового коронавируса отраслей экономики смогут получить беспроцентные кредиты для выплаты зарплат на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Все подмосковные предприятия из пострадавших отраслей экономики могут получить кредит под 0% для выплаты зарплат. К их числу относятся парикмахерские, дома быта, общепит, сферы туризма, допобразования и перевозок. Кроме того, кредит на год могут взять компании с государственным участием и некоммерческие организации. Такой кредит в Подмосковье уже одобрен для 700 компаний на сумму 1,5 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что общее количество заявок в банки на получение такого креита составило 1,7 тысячи, в ближайшие дни они будут рассмотрены. Беспроцентный кредит выдается на один год. Ставка 0% действует первые шесть месяцев, в оставшиеся полгода ставка составляет 4%.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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