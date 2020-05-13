Мишустин призвал оперативно внедрять новые меры поддержки из-за COVID-19

"Коллеги, все меры, о которых мы сегодня говорили, необходимо внедрять максимально оперативно. И прошу вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям. Задача, которую нам поставил президент - довести средства до людей и бизнеса без задержек, соответственно, нужно все делать без промедлений", - сказал он на совещании о социально-экономической ситуации в РФ.