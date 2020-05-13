Мишустин призвал оперативно внедрять новые меры поддержки из-за COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал кабмин максимально оперативно внедрять новые меры поддержки граждан и экономики в связи с коронавирусом.
"Коллеги, все меры, о которых мы сегодня говорили, необходимо внедрять максимально оперативно. И прошу вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям. Задача, которую нам поставил президент - довести средства до людей и бизнеса без задержек, соответственно, нужно все делать без промедлений", - сказал он на совещании о социально-экономической ситуации в РФ.
Совещание прошло в режиме видеоконференции. Мишустин в настоящее время проходит лечение от коронавирусной инфекции в больнице.
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