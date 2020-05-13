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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:49
https://ria.ru/20200513/1571373086.html
В России дома-интернаты перевели на закрытый режим работы
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РИА Новости

В России дома-интернаты перевели на закрытый режим работы

12:49 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что дома-интернаты для пожилых в РФ переведены на особый, закрытый режим работы, стимулирующие выплаты работникам этих учреждений начнутся в июне.
"Для минимизации рисков заражения дома-интернаты, в которых проживают пожилые люди, на сегодняшний день переведены на особый, закрытый режим работы", - сказал он на заседании правительства.
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Министр уточнил, что сотрудники таких организаций находятся вместе с проживающими в них на протяжении рабочей смены - 14 дней - внутри учреждения, не уходя домой. Для поддержки таких работников с 15 апреля до 15 июля для них будут введены стимулирующие выплаты.
"Все необходимые федеральные акты разработаны..., выплаты начнутся в июне месяце", - добавил министр.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияАнтон КотяковОбщество
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