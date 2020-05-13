В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 35

НАЛЬЧИК, 13 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Число умерших пациентов с коронавирусом в Ингушетии выросло до 35, за сутки в республике скончались еще два человека, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1290 случаев заражения коронавирусом, скончались 33 человека, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 13 мая выявлено 1333 (+43) пробы, положительных на COVID-2019. Умерло за сутки два человека, всего – 35", - говорится в сообщении.

В оперштабе РИА Новости уточнили, что скончавшиеся – 78-летний мужчина и женщина 76 лет.

Всего в регионе за сутки выздоровели 13 пациентов, их общее число составило 334.

Госпитализированы 552 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2893 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 705 человек.