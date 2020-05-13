Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:43
https://ria.ru/20200513/1571372459.html
В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 35
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568425_0:320:3070:2047_1036x0_80_0_0_9e42315e18d81c5f0621c2296aa34985.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число умерших с COVID-19 выросло до 35

12:43 13.05.2020
164
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи
Машина скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 13 мая - РИА Новости. Число умерших пациентов с коронавирусом в Ингушетии выросло до 35, за сутки в республике скончались еще два человека, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1290 случаев заражения коронавирусом, скончались 33 человека, в том числе муфтий республики.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
Вчера, 20:38Распространение нового коронавируса
Названо условие выработки иммунитета к коронавирусу
"По состоянию на 13 мая выявлено 1333 (+43) пробы, положительных на COVID-2019. Умерло за сутки два человека, всего – 35", - говорится в сообщении.
В оперштабе РИА Новости уточнили, что скончавшиеся – 78-летний мужчина и женщина 76 лет.
Всего в регионе за сутки выздоровели 13 пациентов, их общее число составило 334.
Врач и пациент в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 ФКЦ ВМТ ФМБА РФ
11 мая, 11:16
Видна "булыжная мостовая". Поборовший COVID медик назвал симптомы недуга
Госпитализированы 552 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 268, 60 пациентов находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 12 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2893 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 705 человек.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ИнгушетияОбщество
Рекомендуем
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В Ингушетии умер еще один пациент с коронавирусом
Человек в костюме клоуна на одной из улиц в Цюрихе, Швейцария
В Швейцарии число случаев коронавируса выросло до 30 413
Военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76
ВКС продолжают отправлять на родину военных и спецтехнику из Италии
Ситуация в Казахстане в связи COVID-19
На месторождении Тенгиз в Казахстане 359 нефтяников заболели COVID-19
Медицинский работник
В Чечне врач умерла от коронавируса
Тест на коронавирус
В Узбекистане оценили ситуацию с распространением коронавируса
Председатель правления УК Роснано Анатолий Чубайс
Чубайс видит выход из COVID-кризиса в построении инновационной экономики
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
В России более ста тысяч человек госпитализировали с подозрением на COVID
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии выявили 202 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в видеоконференции министров иностранных дел нормандского формата
Лавров призвал разобраться с причинами возникновения коронавируса
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
Инфекционный госпиталь в парке Патриот Одинцовского района
В России развернули более 140 тысяч инфекционных коек
Врачи
Число вылечившихся от коронавируса в мире превысило полтора миллиона
Медицинский персонал возле больницы в Лондоне
В Великобритании число жертв коронавируса за сутки составило 494
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния