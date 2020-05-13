В Подмосковье увеличены выплаты на детей

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковные семьи с 1 июня смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно, оформить соответствующее заявление можно на портале gosuslugi.ru или в отделениях Пенсионного фонда pfrf.ru, сообщает пресс-служба правительства области.

Выплата для 16-летних детей полагается при условии достижения ребенком этого возраста до 1 июля 2020 года, также у него должно быть гражданство РФ.

В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до наступления 16-летнего возраста. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.

Как отметили в пресс-службе, в области расширено право семей на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до 3-х лет. Теперь эти средства могут получить не только имеющие право на материнский капитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Такую выплату оформить также можно на gosuslugi.ru и pfrf.ru.

Кроме того, в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - теперь он составляет 6751 рублей. Его могут получить неработающие граждане, в том числе студенты. В Подмосковье это пособие предоставляется более 45,5 тысячам семей.