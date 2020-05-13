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Новости Подмосковья
2020-05-13T14:55
https://ria.ru/20200513/1571371788.html
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
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РИА Новости

В Подмосковье увеличены выплаты на детей

12:38 13.05.2020 (обновлено: 14:55 13.05.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
Банкомат
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Подмосковные семьи с 1 июня смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет включительно, оформить соответствующее заявление можно на портале gosuslugi.ru или в отделениях Пенсионного фонда pfrf.ru, сообщает пресс-служба правительства области.
Выплата для 16-летних детей полагается при условии достижения ребенком этого возраста до 1 июля 2020 года, также у него должно быть гражданство РФ.
В понедельник президент России Владимир Путин заявил, что с 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье с трех до наступления 16-летнего возраста. Путин также заявил о необходимости расширить количество получателей выплат для детей до трех лет.
Как отметили в пресс-службе, в области расширено право семей на ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей до 3-х лет. Теперь эти средства могут получить не только имеющие право на материнский капитал, но и семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года по 1 января 2020 года. Такую выплату оформить также можно на gosuslugi.ru и pfrf.ru.
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Кроме того, в два раза увеличен минимальный размер пособия по уходу за ребёнком - теперь он составляет 6751 рублей. Его могут получить неработающие граждане, в том числе студенты. В Подмосковье это пособие предоставляется более 45,5 тысячам семей.
Также губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым до 15 июня нуждающиеся семьи с детьми получат продуктовый набор стоимостью до 2,2 тысячи рублей. Им будут обеспечены семьи из числа получателей пособия на детей, в которых среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум, установленный в Подмосковье.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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