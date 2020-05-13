Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Более 100 тонн мини-салатов поставит сельскохозяйственное предприятие из подмосковного Наро-Фоминска в магазины региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
"Салат посеяли в закрытом грунте на площади трех гектар. Первый урожай таких овощных культур как руккола, шпинат, корн, мята, татсой, горчица планируется собрать через три-четыре недели. Средний показатель на первом этапе сбора составит 400-500 грамм на один квадратный метр, то есть в течение 10-15 дней хозяйство соберёт и поставит на прилавки магазинов области и столицы порядка 10 тонн салата", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что всего в теплице хозяйства в течение трех месяцев планируется собрать порядка 30 тонн мини-салатов. По словам министра, в связи с повышенным спросом на салатную продукцию, предприятие планирует увеличение площади теплиц и посадки салата в открытом грунте.
"В открытом грунте площадью около четырех гектаров. Посадка мини-салатов в хозяйстве начнётся примерно недели через две. До октября предприятие планирует собрать более 100 тонн свежего салата", - добавил Разин.