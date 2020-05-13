Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона

"Салат посеяли в закрытом грунте на площади трех гектар. Первый урожай таких овощных культур как руккола, шпинат, корн, мята, татсой, горчица планируется собрать через три-четыре недели. Средний показатель на первом этапе сбора составит 400-500 грамм на один квадратный метр, то есть в течение 10-15 дней хозяйство соберёт и поставит на прилавки магазинов области и столицы порядка 10 тонн салата", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.