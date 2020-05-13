Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-13T12:35
https://ria.ru/20200513/1571371068.html
Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона
https://cdn23.img.ria.ru/images/156381/70/1563817003_0:26:3076:1756_1036x0_80_0_0_17094e07b0fd8e8cb98154fa2448fee3.jpg
РИА Новости

Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона

12:35 13.05.2020
37
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Более 100 тонн мини-салатов поставит сельскохозяйственное предприятие из подмосковного Наро-Фоминска в магазины региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства Московской области.
"Салат посеяли в закрытом грунте на площади трех гектар. Первый урожай таких овощных культур как руккола, шпинат, корн, мята, татсой, горчица планируется собрать через три-четыре недели. Средний показатель на первом этапе сбора составит 400-500 грамм на один квадратный метр, то есть в течение 10-15 дней хозяйство соберёт и поставит на прилавки магазинов области и столицы порядка 10 тонн салата", - приводятся слова главы ведомства Андрея Разина.
Он добавил, что всего в теплице хозяйства в течение трех месяцев планируется собрать порядка 30 тонн мини-салатов. По словам министра, в связи с повышенным спросом на салатную продукцию, предприятие планирует увеличение площади теплиц и посадки салата в открытом грунте.
"В открытом грунте площадью около четырех гектаров. Посадка мини-салатов в хозяйстве начнётся примерно недели через две. До октября предприятие планирует собрать более 100 тонн свежего салата", - добавил Разин.
Санитар возле автомобиля скорой помощи
11 мая, 21:42Распространение нового коронавируса
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
000000
Обсудить 0
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Экономика
Рекомендуем
Губернатор Тверской области Игорь Руденя
Руденя: с испытывающим трудности предприятием нужно вести адресную работу
Созревшие початки кукурузы
Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%
Вид на центральную часть города Архангельска
Случаи объединения российских регионов
Председатель Новгородской областной Думы Елена Писарева
Новгородский спикер предложила компенсировать учителям траты на связь
Марк Тишман ознакомился с VR-проектом РИА Новости Слепые в большом городе
VR-проект МИА "Россия сегодня" победил в конкурсе Communicator Awards
Виды Тамбова
Индустриальный парк "Котовск" в Тамбовской области включили в федреестр
Метро в Москве
Около 98% пассажиров московского метро пользуются масками
Виды Оренбурга
Власти Оренбуржья помогут бизнесу и муниципалитетам
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа
Банкомат
В Подмосковье увеличены выплаты на детей
Уборка урожая
Оренбургский фермер во второй раз выиграл грант для аграриев
Новикомбанк
Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга
Александр Цыбульский
РБК: Архангельскую область и Ненецкий автономный округ хотят объединить
Сбор урожая картофеля для Макдоналдс в поле ООО Белая дача в Тамбовской области
АПК Оренбуржья обновляет парк сельскохозяйственной техники
Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Глава Камчатки выступает за упрощение предвыборного сбора подписей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния