Почти 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости . Порядка 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим по состоянию на утро 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры

"По состоянию на утро 13 мая позаботились о средствах индивидуальной защиты порядка 89% пассажиров железнодорожного транспорта и 91% пассажиров автобусов. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски зайти невозможно", - говорится в сообщении.