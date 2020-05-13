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Новости Подмосковья
2020-05-13T12:24
https://ria.ru/20200513/1571369517.html
Почти 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570175609_0:0:2791:1570_1036x0_80_0_0_c91a9e211402818db71213a44d1b9782.jpg
РИА Новости

Почти 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим

12:24 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы проверяет документы у пассажира автобуса
Инспектор дорожно-патрульной службы проверяет документы у пассажира автобуса
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим по состоянию на утро 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
В Подмосковье с 12 мая ношение маски в общественном месте является обязательным. За её отсутствие предусмотрен штраф согласно Кодексу об административных правонарушений Московской области - 4 тысячи рублей.
"По состоянию на утро 13 мая позаботились о средствах индивидуальной защиты порядка 89% пассажиров железнодорожного транспорта и 91% пассажиров автобусов. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски зайти невозможно", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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