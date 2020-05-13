Почти 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Порядка 90% пассажиров Подмосковного транспорта соблюдают масочный режим по состоянию на утро 13 мая, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры
В Подмосковье с 12 мая ношение маски в общественном месте является обязательным. За её отсутствие предусмотрен штраф согласно Кодексу об административных правонарушений Московской области - 4 тысячи рублей.
"По состоянию на утро 13 мая позаботились о средствах индивидуальной защиты порядка 89% пассажиров железнодорожного транспорта и 91% пассажиров автобусов. Пока инспекторы только предупреждают об обязательном ношении масок, но в транспорт без маски зайти невозможно", - говорится в сообщении.