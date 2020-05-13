Госдума перенесла второе чтение проекта о новых мерах поддержки бизнеса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Госдума перенесла на неделю рассмотрение во втором чтении правительственного законопроекта о расширении полномочий кабмина РФ и новых мерах поддержки бизнеса в связи с распространением коронавирусной инфекции.

"Предлагаю перенести рассмотрение данного законопроекта …на неделю для того, чтобы правительство РФ дополнило проект закона ко второму чтению теми дополнительными мерами, которые были озвучены президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным 11 мая и направлены на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции", - заявил полномочный представитель правительства Александр Синенко.

"Я думаю, лишняя неделя даст нам возможность более тщательно отработать те вопросы, которые ставили депутаты в ходе рассмотрения в первом чтении", - согласился глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин согласился с переносом и сказал, что рассмотрение будет возможно 21 или 22 мая. "Мы решим это несколько позже", - добавил он. В связи с этим было решено и продлить срок поправок к законопроекту.

Документ, в том числе, содержит нормы об особом порядке продления и расторжения в 2020 году некоторых договоров аренды недвижимости. Редакция первого чтения предоставляла право арендаторам, чьи доходы снизились более чем на 50%, в одностороннем порядке расторгать договоры аренды без уплаты штрафов и неустоек. При этом арендодатели обязаны были вернуть им обеспечительный платеж.

Однако против такого подхода выступили руководители компаний "О1 Пропертиз менеджемент", "Корпорация А.Н.Д.", PPF Real Estate Russia, KR Properties, "Капитал груп маркетинг", Prime Property Management, ПСН, "Афи рус". Они направили Володину письмо, обратив внимание, что принятие закона в такой редакции приведет к тому, что предприятия коммерческой недвижимости окажутся под угрозой дефолта по обязательствам перед банками.

В то же время 56 руководителей розничных компаний также направили спикеру обращение, в котором указали, что заключенные до начала эпидемии коронавируса COVID-19 договоры были в большинстве своем некомфортны для арендаторов, а в нынешних условиях многие из них, по сути, стали для них кабальными. Среди них представители хобби-гипермаркетов "Леонардо", сетей "Ортека", "Эконика", Henderson, "Дочки-сыночки", "Рандеву", "Л"Этуаль", "Стокманн", "Читай-город-Буквоед", "Л'Окситан", мебельной фабрики "Мария", компании "Теремок", салонов связи "Связной" и других компаний.

Володин во вторник пообещал найти ко второму чтению оптимальное решение, поскольку это вопрос важный и для арендаторов, и для арендодателей. А Макаров в свою очередь заявлял журналистам о необходимости доработать проект таким образом, чтобы соблюсти баланс интересов между обеими сторонами. Он считает недопустимой ситуацию, когда арендодатели "выкручивают руки" арендатору или, наоборот.