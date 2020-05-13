Свыше 900 россиян прошли карантин в обсерваторах Подмосковья

Всех прибывших в аэропорты Московской области встречают представители правительства региона и Роспотребнадзора. После прохождения всех процедур жителей Москвы, Подмосковья и ближайших регионов России отвозят домой, а дальних - размещают в обсерваторах по 1-2 человека, реже семьями, с 3-5 разовым питанием прямо в номере и проводят ежедневные медицинские осмотры. Несколько раз в день проводится дезинфекция.

"В настоящее время в Подмосковье работают пять обсерваторов, в которых размещают наших соотечественников, прибывающих из зарубежья. Дополнительно в резерве мы имеем еще четыре, их мы подключим к работе в случае необходимости. В обсерваторы направляют жителей дальних регионов России, если их невозможно сразу доставить домой. Со 2 апреля обсерваторы приняли на карантин более 1400 человек, порядка 900 уже его прошли и вернулись домой. В настоящий момент в обсерваторах находятся порядка 500 человек", - рассказала министр.