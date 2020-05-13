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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2020-05-13T12:19
https://ria.ru/20200513/1571369152.html
Свыше 900 россиян прошли карантин в обсерваторах Подмосковья
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569523600_0:100:3072:1828_1036x0_80_0_0_4775f15f947389409a3bb653ef9a6be6.jpg
РИА Новости

Свыше 900 россиян прошли карантин в обсерваторах Подмосковья

12:19 13.05.2020
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов и медицинской службы готовятся к встрече пассажиров для направления в обсерватор на карантин
Сотрудники правоохранительных органов и медицинской службы готовятся к встрече пассажиров для направления в обсерватор на карантин
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Более 900 граждан Российской Федерации прошли карантин в обсерваторах Подмосковья после возвращения из заграницы и смогли вернуться домой, сообщила министр имущественных Подмосковья Наталья Агидамова.
Всех прибывших в аэропорты Московской области встречают представители правительства региона и Роспотребнадзора. После прохождения всех процедур жителей Москвы, Подмосковья и ближайших регионов России отвозят домой, а дальних - размещают в обсерваторах по 1-2 человека, реже семьями, с 3-5 разовым питанием прямо в номере и проводят ежедневные медицинские осмотры. Несколько раз в день проводится дезинфекция.
"В настоящее время в Подмосковье работают пять обсерваторов, в которых размещают наших соотечественников, прибывающих из зарубежья. Дополнительно в резерве мы имеем еще четыре, их мы подключим к работе в случае необходимости. В обсерваторы направляют жителей дальних регионов России, если их невозможно сразу доставить домой. Со 2 апреля обсерваторы приняли на карантин более 1400 человек, порядка 900 уже его прошли и вернулись домой. В настоящий момент в обсерваторах находятся порядка 500 человек", - рассказала министр.
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