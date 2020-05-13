В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 539

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения Число диагностированных случаев заражения коронавирусом Израиле с вечера вторника выросло на десять и достигло 16 539, два пациента с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения.

Согласно данным министерства на утро среды, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 262.

При этом, число выздоровевших пациентов с вечера вторника выросло на 90 и составило 12 173.

На данный момент в Израиле коронавирусом больны 4 104 человека, 61 из них в тяжелом состоянии, 51 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.