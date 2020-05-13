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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:10
https://ria.ru/20200513/1571368301.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 539
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16 539

12:09 13.05.2020 (обновлено: 12:10 13.05.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 мая - РИА Новости. Число диагностированных случаев заражения коронавирусом в Израиле с вечера вторника выросло на десять и достигло 16 539, два пациента с COVID-19 скончались, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно данным министерства на утро среды, число скончавшихся пациентов с коронавирусом достигло 262.
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При этом, число выздоровевших пациентов с вечера вторника выросло на 90 и составило 12 173.
На данный момент в Израиле коронавирусом больны 4 104 человека, 61 из них в тяжелом состоянии, 51 пациент нуждается в искусственной вентиляции легких.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. С понедельника из-за улучшения эпидемиологической обстановки в стране отменён запрет на посещение парков, а возвращающимся из-за границы разрешено проходить двухнедельный карантин в домашних условиях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИзраильВ мире
Популярные комментарии
Число выздоровевших в 9 раз! превышает вновь заразившихся. Статистика обнадеживает! Скорейшего выздоровления заразившимся в всем мире!
13 мая, 12:15
Патрик Простак
1100000
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