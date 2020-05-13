Онлайн-конференция о дистанционном образовании

Задать вопрос
Участники:
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ;
- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ;
- директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей МАРДАНОВ;
- руководитель сервиса "Яндекс.Учебник" Евгений ЛУРЬЕ.
В рамках проекта "Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов в школах в условиях развития современной цифровой образовательной среды" организовано обучение педагогов. В августе 2020 года состоится Всероссийский конкурс видеоуроков школьных учителей. По данным исследования сервиса "Яндекс.Учебник", 97% учителей регулярно используют цифровые инструменты в дистанционной работе, при этом 94% учителей продолжают пользоваться нецифровыми инструментами. Регулярно ведут видеоуроки 32% опрошенных учителей. Чаще это жители городов.
Более доступный и массовый инструмент — платформы с автоматической проверкой. Сейчас их используют 88% учителей. Проблемы, выявленные в ходе исследования: технические сложности, дети не могут пользоваться устройствами, недостаток живого общения, трудности контроля, увеличение времени за компьютером. Преимущества: платформы с автоматической проверкой, готовые видеоуроки, разнообразие, домашнее обучение, закрепление материала.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Участники:
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ;
- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ;
- директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей МАРДАНОВ;
- руководитель сервиса "Яндекс.Учебник" Евгений ЛУРЬЕ.
В рамках проекта "Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов в школах в условиях развития современной цифровой образовательной среды" организовано обучение педагогов. В августе 2020 года состоится Всероссийский конкурс видеоуроков школьных учителей. По данным исследования сервиса "Яндекс.Учебник", 97% учителей регулярно используют цифровые инструменты в дистанционной работе, при этом 94% учителей продолжают пользоваться нецифровыми инструментами. Регулярно ведут видеоуроки 32% опрошенных учителей. Чаще это жители городов.
Более доступный и массовый инструмент — платформы с автоматической проверкой. Сейчас их используют 88% учителей. Проблемы, выявленные в ходе исследования: технические сложности, дети не могут пользоваться устройствами, недостаток живого общения, трудности контроля, увеличение времени за компьютером. Преимущества: платформы с автоматической проверкой, готовые видеоуроки, разнообразие, домашнее обучение, закрепление материала.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@rian.ru