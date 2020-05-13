Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-13T11:48
https://ria.ru/20200513/1571366101.html
Онлайн-конференция о дистанционном образовании
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Онлайн-конференция о дистанционном образовании

11:48 13.05.2020
24
25 мая в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: "Видеоуроки в современном образовании".
Задать вопрос

Участники:
- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ;
- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ;
- директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей МАРДАНОВ;
- руководитель сервиса "Яндекс.Учебник" Евгений ЛУРЬЕ.

В рамках проекта "Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов в школах в условиях развития современной цифровой образовательной среды" организовано обучение педагогов. В августе 2020 года состоится Всероссийский конкурс видеоуроков школьных учителей. По данным исследования сервиса "Яндекс.Учебник", 97% учителей регулярно используют цифровые инструменты в дистанционной работе, при этом 94% учителей продолжают пользоваться нецифровыми инструментами. Регулярно ведут видеоуроки 32% опрошенных учителей. Чаще это жители городов.
Более доступный и массовый инструмент — платформы с автоматической проверкой. Сейчас их используют 88% учителей. Проблемы, выявленные в ходе исследования: технические сложности, дети не могут пользоваться устройствами, недостаток живого общения, трудности контроля, увеличение времени за компьютером. Преимущества: платформы с автоматической проверкой, готовые видеоуроки, разнообразие, домашнее обучение, закрепление материала.

ММПЦ МИА "Россия сегодня" в связи со сложной эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса будет осуществлять видеотрансляции всех пресс-мероприятий.
Для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня" отправьте заявку на accreditation@rian.ru
000000
Обсудить 0
Анонсы
Рекомендуем
Туристы на территории Рыбацкого бастиона на Крепостном холме в Буде в Будапеште
В Венгрии обанкротился туроператор, который работал с россиянами
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Ряд стран готовят резолюцию Генассамблеи ООН, посвященную 75-летию Победы
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия не исключает переговоров о вооружениях Ирану после снятия эмбарго
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1505
Дмитрий Козак
Козак рассказал детали переговоров в Берлине
Созревшие початки кукурузы
Площадь посевов кукурузы в Подмосковье выросла на 25%
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
ПСБ вдвое увеличил количество операций сопровождения гособоронзаказа
Курьер службы доставки на улице Новый Арбат в Москве
Роспотребнадзор приостановил работу 13 объектов в Москве
Глава МИД РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Лавров оценил ситуацию вокруг договоренностей США с талибами
Самолет McDonnell Douglas F-4E Phantom II ВВС Турции
В Турции заявили о нейтрализации четырех членов РПК на севере Ирака
Новикомбанк
Новикомбанк присоединился к стандарту АБР по предупреждению мисселинга
Военные у больницы в Кабуле, на которую напали боевики
Генсек ООН решительно осудил нападение на больницу в Кабуле
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил возможные санкции США против Китая из-за коронавируса
Овощи
Свыше 100 тонн салата поставит подмосковное хозяйство в магазины региона
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Около 700 предприятий Подмосковья получили беспроцентный кредит
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:42В Узбекистане число случаев коронавируса превысило 2,6 тысячи
21:33Депутаты Госдумы попросили правительство разрешить ходить в храмы
21:29Двое священников скончались от коронавируса в среду
21:27Живущие в Аланье украинцы раскритиковали слова посла о песне "Катюша"
21:24Песков рассказал о судьбе "блокатора вирусов"
21:23В Госдуме допустили объединение Тюменской области, ХМАО и ЯНАО
21:18В саратовской больнице выявили очаг коронавируса
21:17Первый зампред ВТБ Соловьев заразился коронавирусом
21:15В Германии назвали причину визита Козака, несмотря на санкции
21:11Пассажиров Uber обяжут носить маски, мыть руки и ехать на заднем сидении
21:06Саратовские власти отменят карантин в Балтайском районе
21:00Минздрав Испании оценил масштабы заболевамости коронавирусом в стране
20:55Число умерших от коронавируса во Франции превысило 27 тысяч
20:49В Минобрнауки уточнили, кто может сдать ЕГЭ дистанционно
20:47Посол Германии отметил важность честного подхода к истории Второй мировой
20:47Число случаев COVID-19 в Абхазии достигло 15
20:43Коронавирус выявили у 1666 российских военных
20:36Песков рассказал о формате проведения саммита ШОС в июле
20:35Депутат назвал сроки принятия закона по увеличению детского пособия
20:31МИД потребует от FT и NYT опровергнуть заявления о коронавирусе в России
Лента новостейМолния