Онлайн-конференция о дистанционном образовании

- эксперт Союза "Профессионалы в сфере образовательных инноваций" Владимир ШУЛОВ;- заместитель директора школы "Феникс" Дмитрий ПОНОСОВ;- директор по связям с университетами в Mail.Ru Group Сергей МАРДАНОВ;- руководитель сервиса "Яндекс.Учебник" Евгений ЛУРЬЕ.В рамках проекта "Совершенствование подходов к разработке и использованию обучающих материалов для учебных предметов в школах в условиях развития современной цифровой образовательной среды" организовано обучение педагогов. В августе 2020 года состоится Всероссийский конкурс видеоуроков школьных учителей. По данным исследования сервиса "Яндекс.Учебник", 97% учителей регулярно используют цифровые инструменты в дистанционной работе, при этом 94% учителей продолжают пользоваться нецифровыми инструментами. Регулярно ведут видеоуроки 32% опрошенных учителей. Чаще это жители городов.Более доступный и массовый инструмент — платформы с автоматической проверкой. Сейчас их используют 88% учителей. Проблемы, выявленные в ходе исследования: технические сложности, дети не могут пользоваться устройствами, недостаток живого общения, трудности контроля, увеличение времени за компьютером. Преимущества: платформы с автоматической проверкой, готовые видеоуроки, разнообразие, домашнее обучение, закрепление материала.