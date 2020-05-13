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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:41
https://ria.ru/20200513/1571365125.html
В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239537_0:84:2020:1220_1036x0_80_0_0_057dd5427992e5487d1fe1195b8cc9f7.jpg
РИА Новости

В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

11:33 13.05.2020 (обновлено: 11:41 13.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи возле больницы
Врач скорой помощи возле больницы
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Врач скорой помощи возле больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Число людей с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 2 тысячи, выздоровели 394, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 11 человек работают в столичном регионе, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
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Карта распространения нового коронавируса в России
Кроме того, за сутки 63 жителя региона выздоровели после COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2060 человек, число выздоровевших выросло с 331 до 394 человек. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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