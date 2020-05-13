В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2060 человек, число выздоровевших выросло с 331 до 394 человек. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.