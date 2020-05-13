В Тульской области число заразившихся коронавирусом превысило две тысячи

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Число людей с подтвержденным коронавирусом в Тульской области превысило 2 тысячи, выздоровели 394, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в области выявлено 89 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 11 человек работают в столичном регионе, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Кроме того, за сутки 63 жителя региона выздоровели после COVID-19.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 2060 человек, число выздоровевших выросло с 331 до 394 человек. Умерли 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, скончалась 46-летняя пациентка с подозрением на COVID-19, а 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.