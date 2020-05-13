В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 417

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Более 400 пациентов из 942 заболевших коронавирусной инфекций в Тверской области пациентов выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 942 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 417 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 332 человека, городе Кимры - 237 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.