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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:28
https://ria.ru/20200513/1571364841.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 417
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 417

11:28 13.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Более 400 пациентов из 942 заболевших коронавирусной инфекций в Тверской области пациентов выздоровели и были выписаны, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждено 10 новых случаев коронавирусной инфекции.
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"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 942 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 44 человека. Всего 417 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
Десять человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Больше всего пациентов с подтвержденным COVID-19 в Твери - 332 человека, городе Кимры - 237 человек, в Конаковском районе - 137 человек.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗТверская областьКонаковский районКимрыОбщество
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