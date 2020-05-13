Лавров оценил ситуацию в Афганистане

"Серьезным вызовом для стабильности в регионе остается положение дел в Афганистане. Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону", - сказал Лавров в начале заседания министров иностранных дел ШОС.