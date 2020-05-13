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2020-05-13T11:27
https://ria.ru/20200513/1571364760.html
Лавров оценил ситуацию в Афганистане
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РИА Новости

Лавров оценил ситуацию в Афганистане

11:27 13.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане меняется в худшую сторону, важно скорее провести заседание контактной группы ШОС-Афганистан, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Серьезным вызовом для стабильности в регионе остается положение дел в Афганистане. Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону", - сказал Лавров в начале заседания министров иностранных дел ШОС.
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По словам Лаврова, очевидно, что политическое урегулирование, выход Афганистана на траекторию мирного развития невозможен без участия государств региона в общей работе, в том числе, в рамках "московского формата" и других инклюзивных механизмов.
"Необходимо продвигать взаимодействие и по линии контактов группы ШОС-Афганистан. В частности, считаем важным провести ее очередное заседание, как только появится такая возможность", - добавил глава МИД РФ.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.
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Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
В конце февраля на церемонии в Катаре США и "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога в марте после сделки по обмену пленными.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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НангархарСергей ЛавровАфганистанТалибанСШАВ мире
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