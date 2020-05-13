Лавров оценил ситуацию в Афганистане

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Ситуация в Афганистане меняется в худшую сторону, важно скорее провести заседание контактной группы ШОС-Афганистан, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Серьезным вызовом для стабильности в регионе остается положение дел в Афганистане. Вопреки предпринимаемым усилиям, ситуация в лучшую сторону не меняется, если не сказать, что она все-таки меняется в худшую сторону", - сказал Лавров в начале заседания министров иностранных дел ШОС.
По словам Лаврова, очевидно, что политическое урегулирование, выход Афганистана на траекторию мирного развития невозможен без участия государств региона в общей работе, в том числе, в рамках "московского формата" и других инклюзивных механизмов.
"Необходимо продвигать взаимодействие и по линии контактов группы ШОС-Афганистан. В частности, считаем важным провести ее очередное заседание, как только появится такая возможность", - добавил глава МИД РФ.
Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.
24 апреля, 11:57"Талибан" отверг призыв главы Афганистана к прекращению огня
Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар. Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
8 апреля, 10:25Талибы убили восемь мирных жителей на севере Афганистана