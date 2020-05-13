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2020-05-13T11:26
https://ria.ru/20200513/1571364710.html
В Турции заявили о нейтрализации четырех членов РПК на севере Ирака
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РИА Новости

В Турции заявили о нейтрализации четырех членов РПК на севере Ирака

11:26 13.05.2020
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© Flickr / Defence ImagesСамолет McDonnell Douglas F-4E Phantom II ВВС Турции
Самолет McDonnell Douglas F-4E Phantom II ВВС Турции
© Flickr / Defence Images
Самолет McDonnell Douglas F-4E Phantom II ВВС Турции. Архивное фото
АНКАРА, 13 мая - РИА Новости. Турецкие ВВС провели воздушную операцию на севере Ирака, в ходе которой нейтрализовали четырех членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщило минобороны республики.
"Четыре террориста РПК, обнаруженные разведкой в районе Хакурк и Метин на севере Ирака, были нейтрализованы в ходе воздушной операции", - сообщило минобороны Турции.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских лиц. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы курдских отрядов, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.
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Курдистан (Иран)ИракТурцияВ мире
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