Роспотребнадзор подготовил тест для проверки знаний о COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил тематический тест для проверки знаний о новой коронавирусной инфекции.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала стопкоронавирус.рф подготовила тест на знание основных фактов о профилактике новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ежедневно россияне сталкиваются с необходимостью соблюдения всех мер предосторожности. Данный тест поможет понять, насколько граждане защищены от заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.