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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:22
https://ria.ru/20200513/1571364449.html
Роспотребнадзор подготовил тест для проверки знаний о COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569771603_0:145:3012:1839_1036x0_80_0_0_07c9014361c4c4cbce3edc41a47e5329.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор подготовил тест для проверки знаний о COVID-19

11:22 13.05.2020
592
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске в салоне городского автобуса в Москве
Мужчина в медицинской маске в салоне городского автобуса в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина в медицинской маске в салоне городского автобуса в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор подготовил тематический тест для проверки знаний о новой коронавирусной инфекции.
"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека при поддержке портала стопкоронавирус.рф подготовила тест на знание основных фактов о профилактике новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ежедневно россияне сталкиваются с необходимостью соблюдения всех мер предосторожности. Данный тест поможет понять, насколько граждане защищены от заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
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