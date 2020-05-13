В Афганистане число случаев коронавируса достигло 5226

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 259 и достигло отметки в 5226, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные минздрава страны.
Согласно данным медиков, за сутки от вируса скончались пять человек, общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 132. Число выздоровевших возросло до 648.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.