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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:06
https://ria.ru/20200513/1571363306.html
В Афганистане число случаев коронавируса достигло 5226
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570984658_0:109:2936:1761_1036x0_80_0_0_246da28007e461219c21452a58f78f89.jpg
РИА Новости

В Афганистане число случаев коронавируса достигло 5226

11:06 13.05.2020
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© REUTERS / Omar SobhaniДезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
© REUTERS / Omar Sobhani
Дезинфекця улиц в Кабуле, Афганистан
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Афганистане за сутки увеличилось на 259 и достигло отметки в 5226, сообщает телеканал 1TV со ссылкой на данные минздрава страны.
Согласно данным медиков, за сутки от вируса скончались пять человек, общее число летальных исходов от COVID-19 составляет 132. Число выздоровевших возросло до 648.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗАфганистанВ мире
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