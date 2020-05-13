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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T11:01
https://ria.ru/20200513/1571363012.html
В Челябинской области отметили рост числа выздоровевших от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569246380_0:0:1920:1080_1036x0_80_0_0_ad3c56caf8220c0c1c241e16462e4a49.jpg
РИА Новости

В Челябинской области отметили рост числа выздоровевших от COVID-19

11:01 13.05.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Перейти в фотобанк
Пустая больничная палата. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 13 мая – РИА Новости. Количество выписанных пациентов, переболевших COVID-19, впервые за сутки в Челябинской области превысило количество новых подтвержденных случаев коронавируса – 49 и 44 соответственно, сообщила в среду пресс-служба минздрава региона.
"На утро 13 мая в регионе подтверждены 1333 случаев заболевания COVID-19 (плюс 44 новых подтверждений ко вчерашнему дню). За сутки выписано 49 человек. Впервые количество выписанных за сутки превысило количество заболевших. Всего 360 пациентов выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
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Кроме того, 9 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ, уточняется в сообщении.
За прошедшие сутки умерли 2 человека: 82-летняя пациентка с острой сердечной недостаточностью (COVID-19 сопутствующее), пациентка 66 лет, ковидная пневмония, добавляется в сообщении.
Граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение, без клинических проявлений и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей, поясняет пресс-служба.
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Контакты всех пациентов отрабатываются специалистами Роспотребнадзора, а также фиксируются по обращениям на "горячую линию", сообщает минздрав.
По данным управления Роспотребнадзора по региону, всего в области взято под наблюдение медицинскими организациями более 22,5 тысячи человек, в том числе 22 тысячи гражданин РФ, 545 граждан других стран. По состоянию на 12 мая остается под наблюдением более 4,6 тысячи человек.
Как сообщалось, за время пандемии в регионе умерли 12 человек. В области до 31 мая действует режим обязательной самоизоляции, с 12 мая – обязательный масочный режим.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская областьОбщество
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