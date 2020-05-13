В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1751

ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1751, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1751 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 47 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.