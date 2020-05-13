В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1751

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1751 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 47 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.