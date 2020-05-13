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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:59
https://ria.ru/20200513/1571362884.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1751
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1751

10:59 13.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на пять, достигнув 1751, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1751 жителя Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 66 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 47 пациентов, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончался 61 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Скорость распространения нового коронавируса
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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