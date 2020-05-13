В Филатовской больнице лечатся более 870 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Более 870 пациентов, в том числе 107 - беременные и родившие женщины, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Сводка на утро 13.05.20. Всего на лечении: 1341. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1280. В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 871. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 107. В ОРИТ: 160. На ИВЛ: 68", - написал Вечорко в Facebook.
Он добавил, что за сутки выписаны 169 пациентов, поступили - 159.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф