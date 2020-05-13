В Липецкой области число случаев COVID-19 достигло 990

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Число пациентов с коронавирусом в Липецкой области достигло 990 человек, сообщила администрация региона.
"Коронавирус выявлен ещё у 46 человек в Липецкой области. Заболевшим оказывается необходимая медицинская помощь. Всего на территории региона зарегистрировано 990 случаев новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Выздоровели в регионе 207 человек, трое умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф