В России за сутки 4491 человек выздоровели от коронавируса

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки от COVID-19 в Российской Федерации выздоровели 4491 человек, всего выписаны 48 003, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки выписано 4491 человек. <…> Выписано за весь период 48 003 человека", — говорится в сообщении.
В частности, по данным оперативного штаба, за сутки в Москве выписаны 1864 человека, в Подмосковье — 163, в Татарстане — 100, в Дагестане — 99, в Калужской области — 85, в Северной Осетии — 881, в Брянской области — 78.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.