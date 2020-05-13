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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:03
https://ria.ru/20200513/1571361786.html
В России за сутки 4491 человек выздоровели от коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В России за сутки 4491 человек выздоровели от коронавируса

10:38 13.05.2020 (обновлено: 12:03 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в пустой больничной палате
Медицинская сестра в пустой больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в пустой больничной палате. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. За сутки от COVID-19 в Российской Федерации выздоровели 4491 человек, всего выписаны 48 003, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки выписано 4491 человек. <…> Выписано за весь период 48 003 человека", — говорится в сообщении.

В частности, по данным оперативного штаба, за сутки в Москве выписаны 1864 человека, в Подмосковье — 163, в Татарстане — 100, в Дагестане — 99, в Калужской области — 85, в Северной Осетии — 881, в Брянской области — 78.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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