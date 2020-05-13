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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T10:26
https://ria.ru/20200513/1571360930.html
В Армении число выявленных случаев коронавируса возросло до 3718
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569510800_0:271:3160:2048_1036x0_80_0_0_a9e064725e3d4428b3cb4d4653992210.jpg
РИА Новости

В Армении число выявленных случаев коронавируса возросло до 3718

10:26 13.05.2020
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкМедицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в машине перед зданием медицинского центра в Ереване, Армения. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 180 и достигло 3718, еще один человек скончался, сообщается в среду на сайте минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 3538 подтвержденных случаях коронавируса и 47 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
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"В Армении подтверждены 3718 случаев коронавируса. Излечились 1,5 тысячи пациентов. Скончались 48 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2149 пациентов, проведено 34766 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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