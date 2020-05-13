В Армении число выявленных случаев коронавируса возросло до 3718

ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Армении за минувшие сутки выросло на 180 и достигло 3718, еще один человек скончался, сообщается в среду на сайте минздрава.
Во вторник власти республики сообщали о 3538 подтвержденных случаях коронавируса и 47 летальных исходах. Для борьбы с COVID-19 в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 мая.
"В Армении подтверждены 3718 случаев коронавируса. Излечились 1,5 тысячи пациентов. Скончались 48 человек", - уточнили в ведомстве.
На лечении находятся 2149 пациентов, проведено 34766 тестов, отметили в министерстве.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.