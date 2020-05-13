В Красноярске площадь пожара в лесном массиве выросла до 30 гектаров

КРАСНОЯРСК, 13 мая - РИА Новости. Площадь пожара в лесном массиве Красноярска выросла с 0,05 до 30 гектаров, сообщает пресс-служба управления МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в Красноярске на улице Лесной в районе дома 100 в лесном массиве зафиксирован пожар сухой растительности. Первоначально сообщалось о загорании сухой травы на пустыре на площади 0,05 гектаров. На тушение был выслан вертолет Ми-8 МЧС России, так как пожар перекинулся на лесной массив и является верховым.
"По прибытию сотрудников пожарно-спасательных подразделений краевого центра к месту пожара было обнаружено неконтролируемое горение сухой травы, которое уже распространилось на лесной массив и перешло в верховой пожар, площадь которого составляет более 30 гектаров", - говорится в сообщении.
Верховой пожар в отличие от низового распространяется с большей скоростью. На тушении работают всего 29 человек и 8 единиц техники.