В Красноярске площадь пожара в лесном массиве выросла до 30 гектаров

"По прибытию сотрудников пожарно-спасательных подразделений краевого центра к месту пожара было обнаружено неконтролируемое горение сухой травы, которое уже распространилось на лесной массив и перешло в верховой пожар, площадь которого составляет более 30 гектаров", - говорится в сообщении.