Россия осудила террористические атаки на больницу в Кабуле

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Москва решительно осуждает последние террористические атаки в Москва решительно осуждает последние террористические атаки в Афганистане , однако предупреждает, что приказ президента страны возобновить наступательные действия против талибов грозит стать препятствием для запуска межафганских переговоров, заявил РИА Новости спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента АЗИИ МИД РФ Замир Кабулов.

Кабулов подчеркнул, что в Москве считают "возмутительными" недавние атаки в Афганистане и решительно их осуждают. Он обратил внимание, что талибы отвергли свою причастность к ним. "Талибам нет смысла устраивать такие резонансные теракты. А ИГ* всячески хотят дестабилизировать ситуацию", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

"Возобновлять военные действия - это опять создавать препятствия на пути запуска межафганских переговоров", - отметил Кабулов, комментируя решение президента Афганистана.

При этом российский дипломат подчеркнул, что властям страны необходимо сосредоточиться на борьбе с боевиками ИГ*, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

Во вторник в Афганистане произошли две террористические атаки, жертвами которых стали десятки людей. Террорист-смертник произвел взрыв у входа в больницу в столице Афганистана Кабуле, после в здание госпиталя ворвались боевики. Только часть медицинского персонала успела покинуть здание. Число погибших в результате нападения на больницу в Кабуле составило не менее 13, еще 15 человек пострадали.

Помимо нападения на больницу, произошел теракт на похоронах главы полиции одного из округов провинции Нангархар . Представитель губернатора провинции Атолла Хогияни сообщил, что в результате взрыва на похоронах погибли 24 человека, 68 получили ранения. Представитель губернатора провинции также заявил, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По сообщению агентства Франс Пресс, ответственность за данную атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ*.

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к "наступательной" форме борьбы с радикальным движением " Талибан ", сообщил накануне телеканал TOLO News . Отмечается, что решение об отказе от "активно-оборонительной" борьбы в пользу наступательной было принято в связи с недавними нападениями.