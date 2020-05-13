СМИ сообщили об утечке данных клиентов курьерской службы

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Данные более девяти миллионов клиентов курьерской службы Данные более девяти миллионов клиентов курьерской службы СДЭК выставили на продажу. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Telegram-канал In4security.

В базе данных, как утверждается, содержится информация о доставке и местонахождении заказываемых товаров и сведения о покупателях, включая их ИНН. Приобрести доступ к базе можно за 70 тысяч рублей.

Подтверждения подлинности данных нет, в самой СДЭК утверждают, что утечки не было. В компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.

По словам экспертов, информация пользователей компании становится доступной третьим лицам не впервые, клиенты уже жаловались, что из-за уязвимостей на сайте видны личные данные других людей. Как отметил глава отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки.