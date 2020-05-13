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2020-05-13T13:37
https://ria.ru/20200513/1571359205.html
СМИ сообщили об утечке данных клиентов курьерской службы
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РИА Новости

СМИ сообщили об утечке данных клиентов курьерской службы

09:54 13.05.2020 (обновлено: 13:37 13.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки во время дождя в Москве
Курьер службы доставки во время дождя в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Данные более девяти миллионов клиентов курьерской службы СДЭК выставили на продажу. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Telegram-канал In4security.
В базе данных, как утверждается, содержится информация о доставке и местонахождении заказываемых товаров и сведения о покупателях, включая их ИНН. Приобрести доступ к базе можно за 70 тысяч рублей.
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Подтверждения подлинности данных нет, в самой СДЭК утверждают, что утечки не было. В компании напомнили, что в последнее время участились случаи обнаружения мошеннических сайтов, действующих от имени службы доставки.
По словам экспертов, информация пользователей компании становится доступной третьим лицам не впервые, клиенты уже жаловались, что из-за уязвимостей на сайте видны личные данные других людей. Как отметил глава отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки.
Руководитель отдела безопасности "Серчинформ" Алексей Дрозд добавил, что после крупных утечек обычно следует шквал звонков от мошенников, которые представляются сотрудниками компании и пытаются узнать информацию о платежных данных. Другая проблема — попадание в базу маркетологов, в том числе для "холодного обзвона".
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