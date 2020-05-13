В США фонд отказался от пожертвования рэпера 6ix9ine, сидевшего в тюрьме

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Американская неправительственная организация, которая занимается ликвидацией голода среди детей, отказалась от пожертвования в размере 200 тысяч долларов от рэпера 6ix9ine (настоящее имя - Даниэль Эрнандес), сидевшего в тюрьме за вымогательство, сообщает Американская неправительственная организация, которая занимается ликвидацией голода среди детей, отказалась от пожертвования в размере 200 тысяч долларов от рэпера 6ix9ine (настоящее имя - Даниэль Эрнандес), сидевшего в тюрьме за вымогательство, сообщает газета USA Today.

"Мы выражаем признательность за щедрое предложение господина Эрнандеса о пожертвовании в адрес (кампании) No Kid Hungry, но мы уведомили его представителей, что отказались от этого пожертвования. Политика нашей кампании, которая занимается проблемами детей, заключается в том, что мы отказываемся от финансирования со стороны доноров, чьи действия не соответствуют нашей миссии и ценностям", - сообщил телеканалу представитель кампании No Kid Hungry, которую проводит американская НПО Share Our Strength.

Как отмечает издание, рэпер выразил недовольство в связи с решением благотворительной организации у себя в Instagram, назвав его жестоким, однако впоследствии удалил свой пост.

В начале апреля стало известно, что 6ix9ine досрочно выпущен из тюрьмы в Нью-Йорке в связи с коронавирусом. Рэпера обвиняли в участии в преступной группировке Nine Trey, орудующей в Нью-Йорке. В прошлом году он признал вину в суде и согласился сотрудничать с прокурорами. В декабре рэпера за вымогательство приговорили к двум годам заключения, пяти годам административного надзора и 300 часам общественных работ. Сообщалось, что 32-летний репер проведет остаток своего тюремного срока под домашним арестом.