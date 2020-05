В США фонд отказался от пожертвования рэпера 6ix9ine, сидевшего в тюрьме

"Мы выражаем признательность за щедрое предложение господина Эрнандеса о пожертвовании в адрес (кампании) No Kid Hungry, но мы уведомили его представителей, что отказались от этого пожертвования. Политика нашей кампании, которая занимается проблемами детей, заключается в том, что мы отказываемся от финансирования со стороны доноров, чьи действия не соответствуют нашей миссии и ценностям", - сообщил телеканалу представитель кампании No Kid Hungry, которую проводит американская НПО Share Our Strength.