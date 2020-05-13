В ЛНР прокомментировали смену Киевом переговорщиков по Донбассу

В Киеве рассказали о плане "Б" по возвращению Донбасса

В Киеве рассказали о плане "Б" по возвращению Донбасса

"От Киева в заседании впервые примет участие новый набор представителей, который офис президента скоропостижно презентовал после провального для Киева заседания "нормандского формата" на уровне министров", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.