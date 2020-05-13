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2020-05-13T09:43
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В ЛНР прокомментировали смену Киевом переговорщиков по Донбассу
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РИА Новости

В ЛНР прокомментировали смену Киевом переговорщиков по Донбассу

09:43 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПредставитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 мая - РИА Новости. Представитель самопровозглашенной Луганской народной республики в политической подгруппе Родион Мирошник заявил, что в позиции Киева не наблюдается конструктивных изменений после обновления состава контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе, в него в том числе вошел вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников. МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщил, что переговоры контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе и ее рабочих подгрупп пройдут в видеорежиме 13-14 мая.
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"От Киева в заседании впервые примет участие новый набор представителей, который офис президента скоропостижно презентовал после провального для Киева заседания "нормандского формата" на уровне министров", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что среди новых переговорщиков - депутаты Верховной рады и члены кабинета министров. По мнению Мирошника, глава офиса президента Украины Андрей Ермак, "который выступил инициатором этой ротации, стремится разделить ответственность за невыполнение обязательств".
"Инициатива ротации и повышения номинального статуса представителей абсолютно односторонняя, имитирующая усиление внимания к процессу переговоров, но кроме смены переговорщиков, каких-либо конструктивных изменений в переговорной позиции Киева не наблюдается", - заявил Мирошник.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Алексей РезниковСитуация в ДНР и ЛНРАндрей ЕрмакРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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