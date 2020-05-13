Более ста украинцев вернутся на родину спецрейсом из Стамбула

Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
"Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажиров - Тайсон, Фанни и Габриэль", - говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.
Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф