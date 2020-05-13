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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:29
https://ria.ru/20200513/1571358112.html
Более ста украинцев вернутся на родину спецрейсом из Стамбула
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565312349_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_8790a29038daeafa5b2a382b147d0f13.jpg
РИА Новости

Более ста украинцев вернутся на родину спецрейсом из Стамбула

09:29 13.05.2020
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
КИЕВ, 13 мая – РИА Новости. Более 100 украинцев и 18 иностранцев воспользовались эвакуационным рейсом и возвращаются на Украину из Турции, сообщила в среду пресс-служба Генерального консульства в Стамбуле.
Ранее власти Украины решили возобновить вывозные рейсы для своих граждан, находящихся в других странах, но при условии обязательного 14-дневного карантина в связи с угрозой распространения коронавируса.
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"Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажиров - Тайсон, Фанни и Габриэль", - говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.

Ранее правительство Украины ввело электронный контроль соблюдения самоизоляции гражданами с помощью приложения "Действуй дома". Те, кто не смогут установить приложение, будут проживать в специально подготовленных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗТурцияСтамбулУкраинаВ мире
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