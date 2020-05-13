Более ста украинцев вернутся на родину спецрейсом из Стамбула

"Спецрейсом SkyUp Airlines из Стамбула в Киев вылетели 109 граждан Украины и 18 иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине. Домой возвращаются, в частности, наши студенты, легкоатлеты, украинцы, проходившие лечение в Турции. Вместе со своими хозяевами этим рейсом летят и трое четвероногих пассажиров - Тайсон, Фанни и Габриэль", - говорится в сообщении Генконсульства в Facebook.