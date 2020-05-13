В Подмосковье еще 163 пациента вылечились от коронавируса

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Еще 163 пациента с коронавирусом выздоровели в Подмосковье, в настоящее время врачи вылечили уже 1745 человек, сообщается в Telegram-канале оперштаба по ситуации с коронавирусом в Московской области.
Накануне сообщалось, что выздоровели и выписались 1582 человека.
"Ещё 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1745 человек", - говорится в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.