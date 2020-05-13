В Подмосковье еще 163 пациента вылечились от коронавируса

"Ещё 163 заболевших коронавирусом выздоровели в Подмосковье. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 1745 человек", - говорится в сообщении.