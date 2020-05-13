В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19

ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Шестьдесят человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 376, сообщает администрация региона.
"Всего на утро 13 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 376 человек, из них выписано из стационаров 209 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 167 человек", - говорится в сообщении.
На 12 мая в регионе было 1483 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, 316 из них выздоровели, четверо умерли. Таким образом, за сутки в области выздоровели 60 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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