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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T09:01
https://ria.ru/20200513/1571357188.html
В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/156245/58/1562455848_299:376:2835:1803_1036x0_80_0_0_58ed5255d2e7ced085002b51dc598dfd.jpg
РИА Новости

В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19

09:01 13.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Шестьдесят человек выздоровели за сутки после заражения новой коронавирусной инфекцией в Тамбовской области, общее число победивших болезнь выросло до 376, сообщает администрация региона.
"Всего на утро 13 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 376 человек, из них выписано из стационаров 209 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 167 человек", - говорится в сообщении.
На 12 мая в регионе было 1483 пациента, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию, 316 из них выздоровели, четверо умерли. Таким образом, за сутки в области выздоровели 60 пациентов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВОЗТамбовская областьОбщество
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