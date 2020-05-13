В Тамбовской области за сутки 60 человек выздоровели от COVID-19

"Всего на утро 13 мая вылечено от коронавирусной инфекции в Тамбовской области 376 человек, из них выписано из стационаров 209 человек, снято с амбулаторного наблюдения на дому в связи с выздоровлением 167 человек", - говорится в сообщении.