2020-05-13T12:07
2020-05-13T12:07
https://ria.ru/20200513/1571357030.html
Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция
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РИА Новости
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РИА Новости
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Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
выступает в Госдуме
в рамках правительственного часа с докладом, посвященным охране здоровья россиян в период эпидемии коронавирусной
инфекции.
2020-05-13T12:07
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49367165&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571362288_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_4223e70f8246485ee4f2d8e4b668556c.png
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Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
выступает в Госдуме
в рамках правительственного часа с докладом, посвященным охране здоровья россиян в период эпидемии коронавирусной
инфекции.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных коронавирусом, свыше 43 тысяч вылечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.