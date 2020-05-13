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Распространение нового коронавируса
2020-05-13T12:07
https://ria.ru/20200513/1571357030.html
Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0d/1571362288_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_728255bc38475722f9ac36d1bee6e2db.png
РИА Новости
Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает в Госдуме в рамках правительственного часа с докладом, посвященным охране здоровья россиян в период эпидемии коронавирусной инфекции.
2020-05-13T12:07
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=49367165&type=mp4
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PT52M59S

Заседание Госдумы с участием Михаила Мурашко. Прямая трансляция

12:07 13.05.2020
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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выступает в Госдуме в рамках правительственного часа с докладом, посвященным охране здоровья россиян в период эпидемии коронавирусной инфекции.
В России зарегистрировали 232 тысячи зараженных коронавирусом, свыше 43 тысяч вылечились, более двух тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоГосдума РФОбщество
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