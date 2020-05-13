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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T08:32
https://ria.ru/20200513/1571356100.html
В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570342670_0:41:2761:1594_1036x0_80_0_0_902467bdbb54a9d21ad88857f6b85c62.jpg
РИА Новости

В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19

08:32 13.05.2020
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© AP Photo / Rajanish KakadeВрачи в Индии
Врачи в Индии
© AP Photo / Rajanish Kakade
Врачи в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 74 281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Во вторник сообщалось о 70 756 заболевших, днем ранее – о 67 152 .
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По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 47 480 человек. Выздоровели после коронавируса 24 386 человек (1 931 за сутки), умерли 2 415 человек (122 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксированы 24 427 случаев заражения (1 026 за сутки). На втором месте - Гуджарат, самый западный штат Индии, с 8 903 случаями (362 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад - 8 718 (716 за сутки).
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Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ТамилнадГуджаратМахараштраВОЗИндияВ мире
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