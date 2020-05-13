В Индии за сутки выявили три с половиной тысячи новых случаев COVID-19

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 мая - РИА Новости. Число выявленных зараженных коронавирусом в Индии за сутки выросло более чем на 3,5 тысячи человек и составляет 74 281, свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.
Во вторник сообщалось о 70 756 заболевших, днем ранее – о 67 152 .
По данным ведомства, на данный момент лечение в стране проходят 47 480 человек. Выздоровели после коронавируса 24 386 человек (1 931 за сутки), умерли 2 415 человек (122 за сутки).
Больше всех пострадал штат Махараштра в центре страны, где зафиксированы 24 427 случаев заражения (1 026 за сутки). На втором месте - Гуджарат, самый западный штат Индии, с 8 903 случаями (362 за сутки), на третье место вышел штат Тамилнад - 8 718 (716 за сутки).
Ранее министерство внутренних дел страны продлило действующий с 25 марта режим изоляции в стране до 17 мая и дало указание штатам выделить "красные", "оранжевые" и "зеленые" зоны в зависимости от числа заболевших коронавирусом. В "зеленых" и "оранжевых" зонах с определенными ограничениями разрешены передвижение на такси и общественном транспорте, работа заводов и отдельных магазинов. Во всех без исключения зонах запрещена работа учебных и развлекательных заведений, закрыты границы между штатами, запрещены полеты на самолетах, поездки на поездах и метро, исключение составляют грузовые перевозки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4 миллионов случаев заражения, свыше 283 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф