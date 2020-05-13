На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
"У нас всего зарегистрировано 46 случаев. 80% - это приезжающие на остров", - рассказала она в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона.
Губернатор Валерий Лимаренко добавил, что 25 человек уже выздоровели и 21 человек находится на лечении. Глава региона отметил, что область остается привлекательной для поисков работы, поэтому для контроля приезжающих было принято решение ввести цифровые пропуска.
По словам министра здравоохранения региона Владимира Ющука, в области провели 12 тысяч КТ легких, выявлены 69 заболеваний, большая часть из них приходится на онкологию.
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