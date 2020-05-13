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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-13T08:15
https://ria.ru/20200513/1571355826.html
На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151995_0:128:3188:1921_1036x0_80_0_0_8e265961e79556145f81924265bf757c.jpg
РИА Новости

На Сахалине 80% заболевших COVID-19 составляют приезжие

08:15 13.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией на Сахалине выросло до 46, большинство из них - приезжие, сообщила в среду глава регионального управления Роспотребнадзора Ольга Фунтусова.
"У нас всего зарегистрировано 46 случаев. 80% - это приезжающие на остров", - рассказала она в прямом эфире на YouTube-канале правительства региона.
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Губернатор Валерий Лимаренко добавил, что 25 человек уже выздоровели и 21 человек находится на лечении. Глава региона отметил, что область остается привлекательной для поисков работы, поэтому для контроля приезжающих было принято решение ввести цифровые пропуска.
По словам министра здравоохранения региона Владимира Ющука, в области провели 12 тысяч КТ легких, выявлены 69 заболеваний, большая часть из них приходится на онкологию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВалерий ЛимаренкоСахалин
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