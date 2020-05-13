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В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий
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РИА Новости

В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

08:12 13.05.2020 (обновлено: 10:18 13.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Москва. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий увеличат из-за действующего в Москве режима повышенной готовности на фоне пандемии, сообщается на сайт мэра столицы в среду.

"Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности", — сообщает пресс-служба мэрии столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.

По ее словам, срок приема заявок будет увеличен на то же количество дней, что по указу президента были объявлены нерабочими в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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"Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний", — приводятся слова Сергуниной.

Согласно сообщению, для социальных предпринимателей размер компенсации процентов по кредитам на поддержку и развитие, а также на приобретение зарубежного оборудования будет равен ключевой ставке Центрального банка России.
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"При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на пять процентов. При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35 процентов затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25 процентов при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года", — уточняется в сообщении.

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