В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

"При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на пять процентов. При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35 процентов затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25 процентов при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года", — уточняется в сообщении.