В Москве увеличили сроки расширения перечня социальных предприятий

"Срок приема заявок на включение в перечень социальных предприятий продлен в связи с действующим в столице режимом повышенной готовности", — сообщает пресс-служба мэрии столицы со ссылкой на заммэра Москвы Наталью Сергунину.
"Недавно правительство Москвы утвердило новые субсидии для социальных предприятий. Они позволяют возместить до миллиона рублей расходов на покупку и лизинг оборудования, оплату коммунальных услуг и процентов по кредитам. По нашей оценке, этим видом поддержки смогут воспользоваться около 30 тысяч столичных компаний", — приводятся слова Сергуниной.
"При оформлении займов на приобретение отечественного оборудования размер компенсации будет больше ключевой ставки Центробанка на пять процентов. При покупке оборудования в лизинг или за счет собственных средств компании смогут возместить до 35 процентов затрат при работе с отечественным оборудованием и до 25 процентов при установке на предприятии импортного. Также социальные предприятия смогут компенсировать до 70 процентов затрат на оплату коммунальных услуг до конца этого года", — уточняется в сообщении.